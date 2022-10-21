В Нидерландах из-за птичьего гриппа уничтожили 300 тысяч кур

КИЕВ. 21 октября. УНН. На птицефабрике в нидерландской провинции Лимбург в результате крупной вспышки птичьего гриппа уничтожили 300 тысяч кур, чтобы предотвратить распространение, кур забивают на месте работники Управления безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

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“Крупнейшая на сегодня вспышка птичьего гриппа была обнаружена в Хейтуйсене в Лимбурге. По информации министерства сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов, речь идет о 300 тысячах кур”, - отмечается в сообщении.

Детали

Сейчас проверяются пять других птицефабрик, расположенных в радиусе 3 километров.

Также на 128 птицефабриках запрещена перевозка инкубационных яиц и других продуктов животноводства и отходов.

Справка

Грипп птичий — разновидность гриппа, поражающая птиц (особенно восприимчивы куры и индейки), а также некоторые виды млекопитающих. Болезнь вызывают 16 субтипов вируса гриппа типа А. Вирусы птичьего гриппа могут инфицировать другие виды животных, а также людей. Люди заражаются птичьим гриппом при тесном контакте с больной домашней птицей во время наблюдения за ними, забоя и обработки.

Болезнь у домашней птицы протекает очень быстро. Буквально в течение 1-2 дней с момента заболевания она умирает. Заражение у птиц происходит респираторным и респираторно-фекальным путем или через желудочно-кишечный тракт.

Вирус мгновенно инактивируется при температуре в 100 °C, через 2-3 минуты — при 65-70°, а при нагревании до 50-60° — через 30-40 минут.

Напомним

На нидерландской птицефабрике в Нью-Вердинге, провинция Дренте, из-за птичьего гриппа уничтожено 200 тысяч кур.