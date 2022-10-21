В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы по выявлению нарушителей режима экономии электроэнергии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что в каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в состав которых входят представители силовых структур. Они будут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии, передает УНН.

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"В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", - отметил он.

Вилкул добавил, что с 17.00 улицы города патрулируют сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции.

"Нарушителей правил сразу полностью будут отключать от энергоснабжения. Подчеркиваю – исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать - отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим", - подчеркнул глава военной администрации.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, пострадавшей в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны.

Так, в результате вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.