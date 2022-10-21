В Мелитополь прибыло более 30 раненых оккупантов после огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины - Генштаб

КИЕВ. 21 октября. УНН. В больницу населенного пункта Мелитополь Запорожской области, прибыло одновременно более 30 раненых после огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

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"Слава Украине! Начались 240 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО.

Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Николаев; Новая Камянка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище на Харьковщине.

Для своих преступлений захватчики использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства “Shahed-136”.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На остальных направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Хатнее;

на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Заречное, Новое, Першотравневое, Стельмаховка, Терны и Ямполовка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спирное, Иванград и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы в районах Временки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы до 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 20 вылетов БПЛА различных типов.

По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области, для пополнения потерь и усиления подразделений на линии соприкосновения, прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных. Вместе с тем, оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых “банковских учреждений”, подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.

По уточненной информации, в больницу населенного пункта Мелитополь Запорожской области, прибыло одновременно более 30 раненых после огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

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