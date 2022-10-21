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В Херсонской области оккупационные "власти" издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений"

В Херсонской области оккупационные "власти" издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений"

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Херсонской области оккупационные "власти" издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых “банковских учреждений”, подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области, для пополнения потерь и усиления подразделений на линии соприкосновения, прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.

Вместе с тем, оккупационные "власти" издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых “банковских учреждений”, подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей.

Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.

Напомним 

Оккупационные "власти" Херсона увеличили количество блокпостов в городе и усилили контроль на старых.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, война с Россией
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