Ла Лига: "Барселона" одолела "Вильярреал"

КИЕВ. 21 октября. УНН. На своем поле "Барселона" одолела "Вильярреал" (3:0) в 10-м туре испанской Примеры, информирует УНН.

Детали

В составе "каталонцев" дубль на счету Левандовски, еще один удар нанес Фати. Победа позволила подопечным Хави оторваться от "Сосьедада" и приблизиться к "сливочным" на расстояние 3-х зачетных пунктов.

Напомним

Тайсон Фьюри будет защищать свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Дерека Чисоры на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне 3 декабря.