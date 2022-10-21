Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4035

Ла Лига: "Барселона" одолела "Вильярреал"

Ла Лига: "Барселона" одолела "Вильярреал"

КИЕВ. 21 октября. УНН. На своем поле "Барселона" одолела "Вильярреал" (3:0) в 10-м туре испанской Примеры, информирует УНН.

Детали

В составе "каталонцев" дубль на счету Левандовски, еще один удар нанес Фати. Победа позволила подопечным Хави оторваться от "Сосьедада" и приблизиться к "сливочным" на расстояние 3-х зачетных пунктов.

Напомним 

Тайсон Фьюри будет защищать свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Дерека Чисоры на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне 3 декабря.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.