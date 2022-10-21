Новости: Война
21 октября 2022, 07:56 • Юлиана Росковинская • 1860
Первая за 3,5 месяца: ночь на Днепропетровщине прошла без сирен и атак
КИЕВ. 21 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночь в Днепропетровской области впервые за 3,5 месяца прошла без сирен и атак, передает УНН.
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"Ночь без сирен и атак. Первая за 3,5 месяца. Однако не время расслабляться. Имеем дело с террористами. Звучит сигнал тревоги - укрывайтесь в безопасных местах. Будьте бдительны. Берегите себя!", - написал Резниченко в Telegram.
Напомним
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Источник: УНН
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