Первая за 3,5 месяца: ночь на Днепропетровщине прошла без сирен и атак

КИЕВ. 21 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночь в Днепропетровской области впервые за 3,5 месяца прошла без сирен и атак, передает УНН.

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"Ночь без сирен и атак. Первая за 3,5 месяца. Однако не время расслабляться. Имеем дело с террористами. Звучит сигнал тревоги - укрывайтесь в безопасных местах. Будьте бдительны. Берегите себя!", - написал Резниченко в Telegram.

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