Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
1860

Первая за 3,5 месяца: ночь на Днепропетровщине прошла без сирен и атак

Первая за 3,5 месяца: ночь на Днепропетровщине прошла без сирен и атак

КИЕВ. 21 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночь в Днепропетровской области впервые за 3,5 месяца прошла без сирен и атак, передает УНН.

Цитата 

"Ночь без сирен и атак. Первая за 3,5 месяца. Однако не время расслабляться. Имеем дело с террористами. Звучит сигнал тревоги - укрывайтесь в безопасных местах. Будьте бдительны. Берегите себя!", - написал Резниченко в Telegram.

Напомним 

Российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.