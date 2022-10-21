Донецкая область: россияне убили двух мирных жителей, еще один человек получил ранения

КИЕВ. 21 октября. УНН. За 20 октября российские оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины, еще один человек за вчера получил ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Еще 1 человек за вчера получил ранения", - отметил он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 19 октября россияне убили одного мирного жителя Донетчины, еще пять человек за вчера получили ранения.