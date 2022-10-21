Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8820

Донецкая область: россияне убили двух мирных жителей, еще один человек получил ранения

Донецкая область: россияне убили двух мирных жителей, еще один человек получил ранения

КИЕВ. 21 октября. УНН. За 20 октября российские оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины, еще один человек за вчера получил ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Еще 1 человек за вчера получил ранения", - отметил он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 19 октября россияне убили одного мирного жителя Донетчины, еще пять человек за вчера получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.