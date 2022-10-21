Оккупанты наносят удары по Харькову - глава ОВА

КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 21 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру", - сообщил Синегубов.

Харьковский городской голова Игорь Терехов добавил, что в Харькове – серия взрывов.

"В Харькове – серия взрывов. Будьте очень осторожны", - написал он в Telegram.

Дополнение

Российские оккупанты за 19 октября обстреляли четыре района Харьковской области, на мине подорвался автомобиль со спасателями, есть двое погибших и четверо раненых.