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Одесситов предупредили о взрыве: в ОВА назвали причину

Одесситов предупредили о взрыве: в ОВА назвали причину

КИЕВ. 21 октября. УНН. В пятницу, 21 октября, в Одесской области днем будет слышен взрыв. В одном из районов саперами будет уничтожен снаряд. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.

Цитата

«В Одессе обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны. Контролируемое уничтожение боеприпаса соответствующими специалистами состоится сегодня, 21.10.2022 г., на специально оборудованной территории. Не пугайтесь! И помните о минно-взрывной безопасности!» - написал он в Telegram.

Справка

Запрещено:

  • приближаться к взрывоопасному предмету;
  • передвигать его или брать в руки;
  • разбирать, бросать, бить по нему;
  • разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
  • приносить взрывоопасный предмет на дом.

Дополнение

20 октября в Бучанском районе Киевской области ликвидировали взрывоопасные предметы, жители могли слышать взрывы.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, саперы
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