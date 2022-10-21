Одесситов предупредили о взрыве: в ОВА назвали причину

КИЕВ. 21 октября. УНН. В пятницу, 21 октября, в Одесской области днем будет слышен взрыв. В одном из районов саперами будет уничтожен снаряд. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.

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«В Одессе обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны. Контролируемое уничтожение боеприпаса соответствующими специалистами состоится сегодня, 21.10.2022 г., на специально оборудованной территории. Не пугайтесь! И помните о минно-взрывной безопасности!» - написал он в Telegram.

Справка

Запрещено:

приближаться к взрывоопасному предмету;

передвигать его или брать в руки;

разбирать, бросать, бить по нему;

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

приносить взрывоопасный предмет на дом.

Дополнение

20 октября в Бучанском районе Киевской области ликвидировали взрывоопасные предметы, жители могли слышать взрывы.