Ночные морозы и туманы: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 21 октября. УНН. Погода преимущественно без осадков ожидается сегодня по Украине, утром местами туманы, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 15 градусов тепла, местами будет ветрено. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 21 октября без осадков, лишь ночью в восточных и юго-восточных областях дождь.

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных, восточных и Днепропетровской областях 1-6° тепла; днем 7-12° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 15°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 9-11°.