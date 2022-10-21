Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
61290

Сегодня по всей Украине снова возможны отключения света

Сегодня по всей Украине снова возможны отключения света

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня по всей Украине снова возможны временные ограничения энергопотребления. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

Цитата

"Нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", - отметили в компании.

Детали

Там указали, что каких областей это коснется - сообщат позже. "Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", - добавили в компании.

Более подробную информацию об отключении в конкретном регионе посоветовали читать на сайте регионального оператора системы распределения электроэнергии.

Напомним

Добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, пострадавшей в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Источник: УНН
Теги: энергетика, война, электроэнергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.