Сегодня по всей Украине снова возможны отключения света

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня по всей Украине снова возможны временные ограничения энергопотребления. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

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"Нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", - отметили в компании.

Детали

Там указали, что каких областей это коснется - сообщат позже. "Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", - добавили в компании.

Более подробную информацию об отключении в конкретном регионе посоветовали читать на сайте регионального оператора системы распределения электроэнергии.

Напомним

Добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, пострадавшей в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.