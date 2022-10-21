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Утренние удары по Харькову: ранены пять человек

Утренние удары по Харькову: ранены пять человек

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате утренних ударов российских оккупантов по Харькову ранены пять человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 21 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек", - отметил Синегубов.

Детали

Глава ОВА сообщил, что есть разрушения промышленной инфраструктуры. 

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о "прилетах" в одно из предприятий.

"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно, попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения", - написал Терехов в Telegram.

На местах работают все профильные службы.

Напомним

Российские оккупанты утром нанесли удары по Харькову.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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