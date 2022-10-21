Утренние удары по Харькову: ранены пять человек
КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате утренних ударов российских оккупантов по Харькову ранены пять человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 21 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек", - отметил Синегубов.
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Глава ОВА сообщил, что есть разрушения промышленной инфраструктуры.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о "прилетах" в одно из предприятий.
"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно, попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения", - написал Терехов в Telegram.
На местах работают все профильные службы.
Напомним
Российские оккупанты утром нанесли удары по Харькову.