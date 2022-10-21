Новости: Война
21 октября 2022, 08:53 • Юлия Шрамко • 13440
Генштаб: уничтожено уже около 66 750 оккупантов и еще шесть вражеских танков
КИЕВ. 21 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 750 человек, 2573 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 66 750 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2573 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3),
- артиллерийских систем – 1648 (+2),
- РСЗО – 372 (+0),
- средств ПВО ‒ 189 (+0),
- самолетов – 269 (+0),
- вертолетов – 243 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
- крылатых ракет ‒ 329 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1),
- специальной техники – 147 (+0).
Дополнение
Украинские защитники на юге уничтожили почти 30 оккупантов, 2 самоходные артсистемы и миномет врага.
Источник: УНН
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