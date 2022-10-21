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Генштаб: уничтожено уже около 66 750 оккупантов и еще шесть вражеских танков

Генштаб: уничтожено уже около 66 750 оккупантов и еще шесть вражеских танков

КИЕВ. 21 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 750 человек, 2573 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 66 750 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2573 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3),
  • артиллерийских систем – 1648 (+2),
  • РСЗО – 372 (+0),
  • средств ПВО ‒ 189 (+0),
  • самолетов – 269 ​​(+0),
  • вертолетов – 243 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 329 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1),
  • специальной техники – 147 (+0).

Дополнение

Украинские защитники на юге уничтожили почти 30 оккупантов, 2 самоходные артсистемы и миномет врага.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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