Генштаб: уничтожено уже около 66 750 оккупантов и еще шесть вражеских танков

КИЕВ. 21 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 750 человек, 2573 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляли:

личного состава – около 66 750 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 2573 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3),

артиллерийских систем – 1648 (+2),

РСЗО – 372 (+0),

средств ПВО ‒ 189 (+0),

самолетов – 269 ​​(+0),

вертолетов – 243 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),

крылатых ракет ‒ 329 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1),

специальной техники – 147 (+0).

Дополнение

Украинские защитники на юге уничтожили почти 30 оккупантов, 2 самоходные артсистемы и миномет врага.