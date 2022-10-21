Жертвами войны рф против Украины стали уже 429 детей

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли по меньшей мере 429 детей, ранены – более 817. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

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"По состоянию на утро 21 октября 2022 года более 1246 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 429 детей погибли и более 817 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Детали

Стало известно, что 15 марта в результате вражеского обстрела с. Липцы Харьковской области погиб 5-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 417, Харьковской – 259, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Бомбардировками и обстрелами вооруженные силы рф повредили 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

Дополнение

В деоккупированном Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела пяти детей, которые погибли в результате российских обстрелов.