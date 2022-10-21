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Маск спросил у медведева, как дела в Бахмуте

Маск спросил у медведева, как дела в Бахмуте

Илон Маск

КИЕВ. 21 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя секретаря совета безопасности рф дмитрия медведева, как дела в Бахмуте, который российские оккупанты пытаются захватить, передает УНН.

Детали

Медведев написал в Twitter: «Прощай, прощай, Лиз Трасс, поздравляю салат!», что, вероятно, является отсылкой на шуточное соревнование, организованное изданием Daily Star.

Неделю назад оно установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет управлять Трасс. Салат сохранился дольше.

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Цитата

«Довольно хороший тролль. Кстати, как дела в Бахмуте?», - ответил Маск медведеву.

Дополнение

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска продолжают фальсифицировать заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне потерь на северо-востоке и юге Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Илон Маск
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