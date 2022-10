Маск спросил у медведева, как дела в Бахмуте

КИЕВ. 21 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя секретаря совета безопасности рф дмитрия медведева, как дела в Бахмуте, который российские оккупанты пытаются захватить, передает УНН.

Детали

Медведев написал в Twitter: «Прощай, прощай, Лиз Трасс, поздравляю салат!», что, вероятно, является отсылкой на шуточное соревнование, организованное изданием Daily Star.

Неделю назад оно установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет управлять Трасс. Салат сохранился дольше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

Цитата

«Довольно хороший тролль. Кстати, как дела в Бахмуте?», - ответил Маск медведеву.

Btw, how’s it going in Bakhmut?