Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
5265

Утренний обстрел Запорожья: в мэрии сообщили о разрушениях

Утренний обстрел Запорожья: в мэрии сообщили о разрушениях

КИЕВ. 21 октября. УНН. От утренней вражеской атаки в Запорожье пострадали жилые дома и инфраструктура города. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН

Цитата

"Российские нелюди снова совершили атаку по Запорожью. Предварительно, от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города. Подробная информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. россия – страна-террорист", - написал он в Telegram.

Дополнение

21 октября глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что рф ракетами атаковала областной центр. 

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.