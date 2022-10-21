Утренний обстрел Запорожья: в мэрии сообщили о разрушениях

КИЕВ. 21 октября. УНН. От утренней вражеской атаки в Запорожье пострадали жилые дома и инфраструктура города. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН.

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"Российские нелюди снова совершили атаку по Запорожью. Предварительно, от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города. Подробная информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. россия – страна-террорист", - написал он в Telegram.

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21 октября глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что рф ракетами атаковала областной центр.