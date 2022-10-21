Ракетный удар по Харькову: количество раненых возросло до шести

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова – ранения получили шесть человек. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

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"Сегодня около 8:00 утра враг совершил ракетный обстрел г. Харьков. Зафиксированы попадания в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, 6 человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал Синегубов.

Напомним

Ранее Олег Синегубов сообщал о пяти раненых в результате утренних ударов по Харькову.

Добавим

По данным главы ОВА, вчера, 20 октября, российские войска обстреливали Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.

В Богодуховском районе с ранением был госпитализирован 30-летний мужчина. В Купянском районе госпитализировали 56-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. Также в Купянске за медицинской помощью обратился 55-летний мужчина, который получил ранение накануне.