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Новости: Криминал и ЧП
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В СБУ опровергли информацию об объявлении в розыск лукашенко

В СБУ опровергли информацию об объявлении в розыск лукашенко

КИЕВ. 21 октября. УНН. Служба безопасности Украины не объявляла в розыск александра лукашенко. Об этом журналисту УНН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

На вопрос, объявила ли СБУ в розыск лукашенко, Дехтяренко ответил: "Эта информация не соответствует действительности".

Детали

Так, в некоторых телеграм-каналах распространили сообщение, что СБУ якобы объявила в розыск александра лукашенко.

Однако на сайтах СБУ и МВД имени «Александр Григорьевич Лукашенко» среди лиц, объявленных в розыск, нет.

Дополнение

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента россии, заместителя секретаря совета безопасности рф дмитрия медведева и представителя российского МИДа марию захарову.

Источник: УНН
Теги: СБУ
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