Новости: Криминал и ЧП
21 октября 2022, 09:19 • Анна Мурашко • 4620
В СБУ опровергли информацию об объявлении в розыск лукашенко
КИЕВ. 21 октября. УНН. Служба безопасности Украины не объявляла в розыск александра лукашенко. Об этом журналисту УНН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
На вопрос, объявила ли СБУ в розыск лукашенко, Дехтяренко ответил: "Эта информация не соответствует действительности".
Детали
Так, в некоторых телеграм-каналах распространили сообщение, что СБУ якобы объявила в розыск александра лукашенко.
Однако на сайтах СБУ и МВД имени «Александр Григорьевич Лукашенко» среди лиц, объявленных в розыск, нет.
Дополнение
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента россии, заместителя секретаря совета безопасности рф дмитрия медведева и представителя российского МИДа марию захарову.
Источник: УНН
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