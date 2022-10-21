Люди все еще нуждаются в гуманитарной поддержке: "Автодом Атлант" оказали продовольственную помощь жителям города Ирпень

КИЕВ. 21 октября. УНН. 24 февраля навсегда разделило жизнь украинцев на «до» и «после». Вместе с тем, война беспрецедентно объединила нас и проявила наши лучшие качества. Начиная от невероятных и храбрых защитников и защитниц ВСУ, заканчивая не менее невероятными гражданскими, которые преданно поддерживают экономику страны и держат информационный фронт. В это воскресенье "Автодом Атлант", официальные автодилеры Volkswagen в Киеве и Днепре, совместно с Украинским продовольственным фондом "Food Foundation UA" отвезли помощь жителям города Ирпень, пострадавшим от ужасного российского нашествия, пишет УНН.

Для 50 семей в компании профинансировали закупку продукции, необходимой для сбора продовольственных боксов с мясными консервами, макаронами, рисом, горохом, мукой, растительным маслом, сахаром и сладостями. А сотрудники компании в роли волонтеров смогли передать помощь непосредственно в руки людям.

«Сложно представить боль людей, которые потеряли родных и жилье. Некоторые продолжают жить в поврежденных домах, которые по решению властей являются непригодными для жизни: без газа и только с технической водой», – делится впечатлениями от поездки Петр Метельский, гендиректор «Автодом Атлант».

Даже после 6 месяцев со времени деоккупации региона тысячи семей все еще нуждаются в разносторонней поддержке.

«Автодом Атлант» можно отнести к тем компаниям, которые предпочитают тихо помогать Украине по принципу человечности. Объясняют это, прежде всего, соображениями безопасности работников.

Еще в первые недели войны автодилеры передали свои тестовые и служебные автомобили для нужд государства и волонтеров, а также приобрели авто для одного из своих сотрудников, который защищает нашу страну в рядах ВСУ.

«Знаем, что "Food Foundation UA" уже не первый год занимаются борьбой с проблемами бедности и голода в Украине. Эти ценности резонируют и с ценностями нашей компании. Поэтому мы решили сделать и свой вклад в эту борьбу», – добавляет Петр Метельский.

В компании признаются, что большое количество добрых дел сейчас остается не публичным, но обещают обязательно все рассказать после Победы! Все будет Украина!