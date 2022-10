Отвлекают ВСУ: британская разведка оценила вероятность наступления из беларуси

КИЕВ. 21 октября. УНН. Российско-белорусская группировка войск вряд ли соответствует заявленной численности, ее создали для того, чтобы оттянуть Вооруженные силы Украины на север. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Британские разведчики напомнили, как 14 октября самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что к новой российско-белорусскую группировки войск будет привлечено 70 тысяч белорусов и до 15 тысяч россиян.

15 октября белорусские власти опубликовали видео, на котором якобы показано прибытие российских войск в беларусь.

Как отметили, по состоянию на сегодняшний день маловероятно, что россия разместила значительное количество дополнительных войск в беларуси.

Цитата

"россия вряд ли сможет сформировать (в беларуси – ред.) боеспособные формирования заявленной численности: ее войска сконцентрированы в Украине. Белорусские военные, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций. Вероятно, это заявление является попыткой продемонстрировать российско-белорусскую солидарность и убедить Украину перевести силы на охрану северной границы", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/X8IXxY7DrA



#StandWithUkraine pic.twitter.com/vGVhbKLVkB