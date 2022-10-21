Новости: Общество
21 октября 2022, 09:59 • Виктория Данильченко • 13980
В части Житомира исчез свет: мэр назвал причину
КИЕВ. 21 октября. УНН. Часть Житомира осталась без электроснабжения из-за перенапряжения на одной из подстанций. Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает УНН.
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"Сегодня утром из-за перенапряжения отключили часть города. Перегрузка по одной из подстанций. Поэтому очень осторожно на дорогах: часть светофоров не работает, часть работает некачественно", – сказал Сухомлин.
Источник: УНН
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