В части Житомира исчез свет: мэр назвал причину

КИЕВ. 21 октября. УНН. Часть Житомира осталась без электроснабжения из-за перенапряжения на одной из подстанций. Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает УНН.

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"Сегодня утром из-за перенапряжения отключили часть города. Перегрузка по одной из подстанций. Поэтому очень осторожно на дорогах: часть светофоров не работает, часть работает некачественно", – сказал Сухомлин.