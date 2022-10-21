Убытки инфраструктуре от войны в Украине превысили 127 млрд долл. - анализ

КИЕВ. 21 октября. УНН. Вследствие разрушений инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения рф Украина уже потеряла более 127 миллиардов долларов, говорится в анализе Киевской школы экономики (KSE), пишет УНН.

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"Общая сумма прямых задокументированных убытков жилой и нежилой недвижимости, другой инфраструктуре Украины по состоянию на сентябрь 2022 года составила более 127 млрд долл. (по стоимости замещения)", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно отчету, за июнь-август 2022 года Украина дополнительно понесла на 31,5 млрд долл. убытков своим активам.

Наибольшая доля в общем объеме убытков, как сообщается, принадлежит жилищному фонду — 39,7% или 50,5 млрд долл. По сравнению с началом июня 2022 года эта сумма выросла на 11,2 млрд долл.

"По последним данным, всего повреждено и разрушено 135,8 тыс. частных и многоквартирных домов, из которых 119,9 тыс. — частных (индивидуальных) домов; 15,6 тыс. — многоквартирных домов; 0,2 тыс. — общежитий. По сравнению с началом июня 2022 года количество поврежденных домов выросло на 15 тыс. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн кв. м., что составляет 7,3% от общей площади жилого фонда страны", - сказано в отчете.

На втором месте по объему убытков, как отмечается, сфера инфраструктуры — 27,7% или 35,3 млрд долл., из которых 26,6 млрд долл. — в результате прямого разрушения дорог и 4,3 млрд долл. — убытки железной дороги. За июнь-август 2022 года убытки, нанесённые железнодорожной инфраструктуре, выросли на 1,7 млрд долл.

Потери активов бизнеса, по сообщению, составляют не менее 9,9 млрд долл. и продолжают расти. Это третья по величине статья убытков инфраструктуры. В разрезе отраслей больше всего пострадала металлургия. Всего с начала войны повреждено или разрушено не менее 412 предприятий, из которых 64 — это крупные и средние предприятия, указано в анализе. Ожидается, что это количество может быть выше, поскольку пока отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий на временно оккупированных территориях.

Ущерб, нанесенный образовательной инфраструктуре Украины, эксперты оценивают в 6,95 млрд долл. По сравнению с началом июня убытки учебных заведений составляли 2,2 млрд долл. В результате боевых действий разрушено уже не менее 810 и повреждено 1639 объектов образовательной инфраструктуры. Наибольшее количество разрушенных образовательных учреждений зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Луганской и Киевской областях, добавили аналитики.

"По состоянию на сентябрь 2022 года с начала войны россии против Украины повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта, 2910 торговых точек, 19 аэропортов и гражданских аэродромов, 110 железнодорожных вокзалов и станций, 315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения, 10 ТЭЦ, 322 котельные", - указано в отчете.

Справочно

Оценка прямых физических повреждений осуществлена в рамках Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны аналитической командой Киевской школы экономики совместно с Минрегионразвития, Мининфраструктуры, Минздравом, при координации Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком.

Расчет убытков, представленных в отчете, осуществлялся в соответствии с методологией Всемирного банка.