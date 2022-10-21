"У нас один квадрокоптер, сейчас ни медикаментов, ни одежды": оккупант рассказал о ситуации на фронте - перехват ГУР

КИЕВ. 21 октября. УНН. Российский военнослужащий в перехваченном разговоре рассказал о нежелании продлевать контракт и разнице в обеспечении военной техникой двух армий. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МОУ), пишет УНН.

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«Ладно, теперь уже сейчас почти месяц контракта, будем надеется, что сейчас можно будет раньше уйти, и я там буду смотреть, слушать, узнавать, если можно будет за месяц, то вообще будет хорошо, уйду раньше. Потому что сейчас зима, холода, снабжение х*евое. Мы вчера разговаривали с этими чвк – это наемники, им деньги платят, вот они и воюют. Они говорят: «Бл*, даже в сирии п*же было, чем здесь». Говорит не было такого, а здесь ужас, че творится. Кто в чечне был, говорит, - это не война, это вообще что-то непонятное. По боеприпасам тоже: бронебойных патронов нет, мы же проверяли броник. Обычно вообще ему них*я – тряпка только разорвалась и все, а бронебойные просто шьют к ху*м», - рассказал он.



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Захватчик возмущается неукомплектованностью армии рф: «У них квадрокоптеров, этих птичек, много, а у нас – одна и все. И то на прошлой неделе не могли найти».

Также он жалуется, что гуманитарная помощь в его подразделение «не доходит». Сейчас у них отсутствуют медикаменты и одежда.

«Все, что они гуманитарку собирают до пехоты, которая впереди нас, вот мы, до нас это ничего не доходит: ни медикаментов, ни одежды - ничего», резюмировал рашист.

Дополнение

В российской армии военнослужащие не довольны - возмущаются неукомплектованностью военных и невыполнением обещаний путиным.