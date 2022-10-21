КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня утром в Киевской области начали выключать свет из-за повышенного потребления электроэнергии. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.

Детали

"В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения!" – написал Кулеба.

Глава ОВА призвал жителей Киевской области уменьшить потребление электроэнергии.

"Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора!" – добавил он.

Напомним

Сегодня утром часть Житомира осталась без электроснабжения из-за перенапряжения на одной из подстанций.