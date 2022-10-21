Запорожье утром атаковали ракетами С-300, есть угроза повторных атак - глава ОВА
КИЕВ. 21 октября. УНН. Запорожье утром российские оккупанты атаковали ракетами С-300, три человека получили ранения. Есть вероятность повторных атак, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в пятницу, 21 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"Враг атаковал город ракетами С-300. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых", - написал Старух и добавил, что данные уточняются.
"Существует вероятность повторных атак. Нельзя пренебрегать правилами безопасности", - отметил он.
Детали
По данным главы ОВА, в жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.
Также, по информации Старуха, оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стёкла.
Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории, отметил чиновник.
"На территории города могут находиться части боеприпасов. Они опасны. Нельзя подходить близко и трогать их. В случае обнаружения вызывайте спасателей", - подчеркнул Старух.
Дополнение
21 октября глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что рф ракетами атаковала областной центр.