Новости: Война
21 октября 2022, 10:35 • Юлия Шрамко • 7095
Харьков повторно обстреляли российские оккупанты - мэр
КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские оккупанты повторно ударили по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу, 21 октября, в Telegram, пишет УНН.
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Опять бьют по Киевскому району. Предварительно – без разрушений, жертв и пострадавших", - отметил Терехов.
Также мэр города сообщил, что утром Харьков обстреливали ракетами С-300. Тогда пострадало 6 человек.
Напомним
Глава ОВА сообщил, что утром из-за вражеского удара были разрушения промышленной инфраструктуры.
Источник: УНН
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