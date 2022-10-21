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Харьков повторно обстреляли российские оккупанты - мэр

Харьков повторно обстреляли российские оккупанты - мэр

КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские оккупанты повторно ударили по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу, 21 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

Опять бьют по Киевскому району. Предварительно – без разрушений, жертв и пострадавших", - отметил Терехов.

Также мэр города сообщил, что утром Харьков обстреливали ракетами С-300. Тогда пострадало 6 человек.

Напомним

Глава ОВА сообщил, что утром из-за вражеского удара были разрушения промышленной инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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