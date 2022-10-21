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Удар ВСУ по переправе возле Антоновского моста: в облсовете опровергли гибель гражданских

Удар ВСУ по переправе возле Антоновского моста: в облсовете опровергли гибель гражданских

КИЕВ. 21 октября. УНН. Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский опроверг распространенный российскими оккупантами фейк о гибели гражданских в результате удара ВСУ по переправе возле Антоновского моста, сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.

Цитата

"Около 23:00 часов ВСУ нанесли удар по переправе, которую организовали оккупанты под Антоновским мостом в Херсоне", – написал Соболевский.

Детали

По данным заместителя главы облсовета, гражданских на переправе не было.

"Во-первых, потому что действует комендантский час, и наши люди, начиная с обеденного времени стараются сидеть дома. (...)

Во-вторых, в комендантский час по городу передвигаются только те, кому выдан специальный разрешительный пропуск и понятно, что это привилегии коллаборационистов.

В-третьих, имеем реальные подтвержденные данные от местных, что во время так называемой "эвакуации" среди гражданских переправляются на другой берег представители силовых структур оккупанта. (...) Поэтому разговоры об обстреле гражданских горожан – больше похожи на очередной фейк. Все данные доразведываются", – отметил Соболевский.

Напомним

Этой ночью соцсети сообщали о взрывах в районе Антоновского моста.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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