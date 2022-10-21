В Кривом Роге принудительно отключили от света 70 нарушителей режима экономии

КИЕВ, 21 октября. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, которые нарушили режим экономии энергии. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует УНН.

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«Вчера с 17.00 до глубокой ночи 19 сводных бригад, которые включали представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех без исключения районах», - заявил он в Telegram.

Детали

По его словам, несмотря на предписания отключить наружную рекламу и иллюминацию на всех объектах бизнеса, нашлись те, кто проигнорировал просьбу местной власти.

«Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов (в том числе те, что на фото). В то же время в целом Кривой Рог показал настоящую сплоченность, дисциплину и выдержку», - подчеркнул чиновник.

Вилкул отметил, что бригады будут работать до тех пор, пока будет действовать режим строгой экономии электроэнергии.

Дополнение

21 октября по всей Украине снова возможны временные ограничения энергопотребления.