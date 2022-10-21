В Киеве начались отключения света: обнародовали график

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Киеве начались отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК, предоставляющей услугу в столице, пишет УНН.

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"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 9:20 начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.

Детали

В компании также обнародовали обновленный упрощенный график адресов.

"Мы разделили всех потребителей электроэнергии Киева на 3 группы и сделали обновленный график. Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени. Теперь вам не надо искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска, и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели", - отметили в компании.

Там указали, что прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. "Однако, в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время. Следите за обновлениями", - добавили в компании.

Дополнение

В Киевской области начались отключения электроэнергии.