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В Украине из-за атак врага за сутки 11 погибших гражданских - ОП

В Украине из-за атак врага за сутки 11 погибших гражданских - ОП

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине из-за атак врага за минувшие сутки, 20 октября, стало известно о еще 11 погибших гражданских людях, еще 13 ранены. Такие данные областных военных администраций привел заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным заместителя руководителя ОП, жертв среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 20.10.2022:

  • Донецкая область - 11 погибших (в том числе выявлено 9 убитых ранее), 1 раненый
  • Николаевская область - 2 раненых
  • Харьковская область - 10 раненых

Дополнение

Глава ОВА Павел Кириленко сообщал, что в Донецкой области 20 октября правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 - в Новоселовке и 2 - в Лимане.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины
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