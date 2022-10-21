Новости: Война
21 октября 2022, 10:55 • Юлия Шрамко • 3030
В Украине из-за атак врага за сутки 11 погибших гражданских - ОП
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине из-за атак врага за минувшие сутки, 20 октября, стало известно о еще 11 погибших гражданских людях, еще 13 ранены. Такие данные областных военных администраций привел заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным заместителя руководителя ОП, жертв среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 20.10.2022:
- Донецкая область - 11 погибших (в том числе выявлено 9 убитых ранее), 1 раненый
- Николаевская область - 2 раненых
- Харьковская область - 10 раненых
Дополнение
Глава ОВА Павел Кириленко сообщал, что в Донецкой области 20 октября правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 - в Новоселовке и 2 - в Лимане.
Источник: УНН
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