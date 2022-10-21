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Николаевская область: враг утром нанес удары из РСЗО по побережью

Николаевская область: враг утром нанес удары из РСЗО по побережью

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Николаевской области за минувшие сутки под вражеские удары попали город Николаев и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а утром враг нанес удары из РСЗО по побережью Куцурубской громады, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кима, 20 октября Николаев враг обстрелял из С-300, обошлось без пострадавших.

В Николаевском районе утром 20 октября в результате вражеского ракетного обстрела Мешково-Погореловской громады была повреждена инфраструктура, без пострадавших. А уже утром 21 октября, в 6:50, по данным Кима, "враг нанес удары РСЗО по побережью Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет".

В Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вчера были обстрелы и в Широковской громаде.

Напомним

В Николаеве четыре дрона-камикадзе врага попали в учебное заведение.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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