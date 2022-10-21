"Сдавал" расположение участников движения сопротивления: в Донецкой области задержали коллаборанта

КИЕВ, 21 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который "сдавал" расположение участников движения сопротивления и помогал российским оккупантам убегать лесами от контрнаступления ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата



"Он (коллаборант – ред.) "сдавал" врагу места нахождения участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской громады. (...) Во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области злоумышленник помогал оккупантам убегать от украинских войск лесными тропами. Затем он пытался скрываться от правосудия", – говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, коллаборантом оказался житель поселка Старый Караван. Полученную от него информацию оккупанты также использовали для массовых репрессий против местных жителей.

Кроме того, вражеский агент показывал рашистам дома местных фермеров, которые выехали из области. Такие домовладения оккупанты сначала разграбили, а затем расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум представителям оккупационной власти на территории освобожденной Харьковской области. Предатели сотрудничали с оккупантами и принимали активное участие в заседаниях так называемой "администрации".