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Укрэнерго предупредило о веерных отключениях в центральных областях

Укрэнерго предупредило о веерных отключениях в центральных областях

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня из-за роста уровня потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях могут проводить веерные отключения. Об этом в Facebook сообщило Укрэнерго, информирует УНН.

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"Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", – говорится в сообщении.

Добавим

В Укрэнерго рассказали, как принимают решение об отключении света: если в каком-то регионе растет потребление, а в ближайшее время туда из-за разрушений невозможно подать больше электроэнергии, там водят временные ограничения.

Как отметили, экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений.

Напомним

Сегодня утром часть Житомира осталась без электроснабжения из-за перенапряжения на одной из подстанций.

Источник: УНН
Теги: Укрэнерго, электроэнергия
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