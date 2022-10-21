Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
8730

"Гражданских там не было": в Силах обороны Юга прокомментировали удар по переправе возле Антоновского моста

"Гражданских там не было": в Силах обороны Юга прокомментировали удар по переправе возле Антоновского моста

Наталия Гуменюк

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинские военные держат огневой контроль над Антоновским мостом, однако не ведут огонь по объектам критической инфраструктуры на поражение. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

«Да, мы держим огневой контроль, но я неоднократно замечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и по местному населению. То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень строгие меры принимаются для тех, кто его может нарушать. Гражданских там не было», - сказала Гуменюк, комментируя удар возле Антоновского моста.

По ее словам, российские оккупанты пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения.

«Но это не так», - добавила Гуменюк.

Дополнение

Этой ночью соцсети сообщали о взрывах в районе Антоновского моста.

Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram написал, что российские оккупанты обвинили ВСУ в "ударе по переправе с гражданскими".

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опроверг распространенный российскими оккупантами фейк о гибели гражданских в результате удара ВСУ по переправе возле Антоновского моста.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.