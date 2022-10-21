"Гражданских там не было": в Силах обороны Юга прокомментировали удар по переправе возле Антоновского моста
Наталия Гуменюк
КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинские военные держат огневой контроль над Антоновским мостом, однако не ведут огонь по объектам критической инфраструктуры на поражение. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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«Да, мы держим огневой контроль, но я неоднократно замечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и по местному населению. То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень строгие меры принимаются для тех, кто его может нарушать. Гражданских там не было», - сказала Гуменюк, комментируя удар возле Антоновского моста.
По ее словам, российские оккупанты пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения.
«Но это не так», - добавила Гуменюк.
Дополнение
Этой ночью соцсети сообщали о взрывах в районе Антоновского моста.
Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram написал, что российские оккупанты обвинили ВСУ в "ударе по переправе с гражданскими".
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опроверг распространенный российскими оккупантами фейк о гибели гражданских в результате удара ВСУ по переправе возле Антоновского моста.