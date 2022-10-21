Из Украины в клиники Европы были эвакуированы пациенты с минно-взрывными травмами - Минздрав

КИЕВ, 21 октября. УНН. На этой неделе удалось эвакуировать на лечение за границу пациентов с минно-взрывными травмами, а также гражданских лиц с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает Минздрав, информирует УНН.

Детали



В частности, это пациенты из Винницкой и Ивано-Франковской областей и прифронтовых территорий. Они были эвакуированы и доставлены на специализированное лечение в медучреждения Швеции, где получают необходимую медицинскую помощь и дальнейшую реабилитацию, указали в Минздраве.

«С первых дней агрессивной войны рф Министерство здравоохранения Украины вместе с Европейской комиссией организуют эвакуационные рейсы для граждан Украины, пострадавших от российской армии», - говорится в сообщении.

Алгоритм действует следующим образом: Минздрав подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны о готовности принять пациентов и обеспечить необходимое лечение. Далее Министерство контактирует со страной, принимающей пациентов, и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

«Сначала пациентов транспортируют от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб до аэродрома в Польше. Далее воздушные госпитали или специальный авиатранспорт транспортируют украинцев в страны Европы для специализированного лечения», - отмечают в ведомстве.

Медицинская эвакуация пострадавших украинцев осуществляется при помощи международных партнеров, в рамках сотрудничества Минздрава и Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ, правительства Польши, БО «Врачи без границ», БФ «Медицинская миссия», транспортных бригад парамедиков из Польши, Германии и других стран.

Дополнение

14 октября сообщалось, что удалось эвакуировать и доставить на специализированное лечение еще 22 пациентов, которых приняли в медицинских учреждениях Германии, Нидерландов, Дании и Норвегии.