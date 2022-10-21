В Украине заявили, что больше не должно быть проблем с поддержанием Starlink - Politico

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Минобороны Украины заявили, что Киев находится в прямом контакте с основателем компании SpaceX Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, связанных с оплатой терминалов спутниковой связи Starlink, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, министр обороны Украины Алексей Резников сказал: "Я знаю, что у нас не будет проблем" с поддержанием службы в рабочем состоянии, сославшись на "личное общение" между министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и Маском.

Федоров "отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно" оценил ситуацию во время последнего обсуждения вопроса, сказал Резников.

Федоров неоднократно благодарил Маска в Twitter за поставку терминалов Starlink, которые соединяют небольшие спутниковые тарелки с созвездием спутников на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить доступ к Интернету для гражданских лиц и военнослужащих по всей Украине, отмечает издание.

"Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink за счет средств из фонда, который использовался для поставки оружия и оборудования в течение длительного времени", - пишет издание со ссылкой на двух американских чиновников, участвовавших в обсуждениях.

Кроме SpaceX, есть и другие варианты услуг, хотя Starlink работает в Украине в значительно большем масштабе, чем любой другой интернет-провайдер, отмечает издание.

Резников, как сообщается, сказал, что "если дело только в деньгах, то у нас по меньшей мере три источника. Это может идти из пакета Пентагона, который поддерживает Украину", также есть деньги в Европе, или могут активизироваться частные доноры.

Но как бы оно ни финансировалось, Резников сказал, что Украина "продолжит наше общение на техническом уровне с компанией Илона Маска".

Контекст

Магнат-миллиардер и основатель SpaceX Маск заявил, что более 20 000 терминалов Starlink, подаренных Украине, до конца этого года будут стоить компании примерно 100 миллионов долларов, добавив, что для компании нецелесообразно финансировать Starlink в Украине без компенсации от Пентагона.

Сказав, что министерство обороны США должно заплатить, он позже написал в Twitter, что планирует продолжить работу службы и будет продолжать платить за нее. "Однако один из чиновников Минобороны сказал Politico, что этот эпизод дал агентству повод усомниться в словах Маска", - пишет издание.

На этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил создать коалицию европейских стран для финансирования спутникового интернет-сервиса Starlink в Украине.