«Стиль»: лечебно-терапевтическая премьера от Wellboy

КИЕВ. 21 октября. УНН. 21 октября 2022 года популярный артист Wellboy представил песню и клип под названием «Стиль».

В новой роботе сложно не заметить трансформацию певца. Изменения в команде и война повлияли на стиль артиста: от музыки до внешности. Антон становится более взрослым, мужественным и романтичным.

Съемки клипа проходили в Киеве за пару дней до массированных обстрелов россиянами столицы. В видео можно увидеть пострадавшие 10 октября локации, а именно: пешеходный стеклянный мост, парк им. Т. Шевченко и главный, старейший красный корпус КНУ.

«Сейчас Украина переживает трагические события. Так исторически сложилось, к сожалению, что свобода каждому поколению украинцев давалась и дается дорогой ценой. Мы помним и чтим всех, кто пережил драматические времена в истории нашего государства.

Сегодня главная цель каждого из нас – выстоять как физически, так и эмоционально, ради победы над врагом. Этой работой мы хотим поддержать украинцев и напомнить, что жизнь продолжается. Пожалуй, чуть ли не каждый в эти дни находится в истощенном эмоциональном состоянии и задается вопросом: “Веселитись нема чим, суму сто причин.Як від них нам відпочить? Невідомо.” Но, несмотря на ежедневные новости, от которых сжимается сердце, такие вещи, как любовь, простые бытовые положительные эмоции и поддержка друг друга всегда актуальны. Это то, что нас спасет, ну и безусловно ВСУ, за что им низкий поклон!

Песня «Стиль» конечно это не лекарство, но нам хотелось, хоть немного поддержать каждого. Держите в тонусе ментальное здоровье, друг друга и помогайте нашей стране кто чем может, потому что у каждого свой фронт. И именно так, мы обязательно скоро победим.» – отметил Wellboy.

Режиссером работы выступил Илья Михайлусь, саундпродюсером Сергей Ранов. Продюсер проекта Wellboy – Евгений Триплов. Следует отметить, что все это время от написания первых аккордов и рифм до выхода релиза артист и его команда находятся в Киеве, поэтому можно с уверенностью сказать - продукт made in Ukraine на все 100%.

С 21 октября 2022 года Стиль на всех цифровых платформах. Сингл войдет в будущий альбом, над которым работает Антон Вельбой.

Напомним, в июле Wellboy, выпустил песню-манифест "Врагов на ножи", посвященную несокрушимости украинского народа.