Новости: Война
21 октября 2022, 12:02 • Виктория Данильченко • 29805
Повторный удар по Харькову: ранены три человека
КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня в результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова получили ранения три человека. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения", – написал Синегубов.
Добавим
По данным главы ОВА, состояние пострадавших среднее и легкое, их жизни ничего не угрожает.
Напомним
Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова – ранения получили шесть человек.
Позже армия рф повторно обстреляла Харьков.
Источник: УНН
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