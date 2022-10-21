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Повторный удар по Харькову: ранены три человека

Повторный удар по Харькову: ранены три человека

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня в результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова получили ранения три человека. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

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"В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения", – написал Синегубов.

Добавим

По данным главы ОВА, состояние пострадавших среднее и легкое, их жизни ничего не угрожает.

Напомним

Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова – ранения получили шесть человек.

Позже армия рф повторно обстреляла Харьков.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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