СБУ начала расследование поставки иранских дронов и ракет в войне рф против Украины

КИЕВ. 21 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет в войне рф против Украины, пишет УНН.

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"Следователи СБУ начали уголовное производство, которое должно установить всех причастных к поставкам в рф иранских дронов «Shahed-136» и «Mohajer-6», а также баллистических ракет малой дальности «Fateh-110» и «Zolfaghar». По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают рф в войне против Украины", - сообщили в СБУ.

Детали

Как указали в СБУ, целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

Производство открыто по ч. 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Комментарий руководства СБУ

«Тот, кто помогает россии обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления рф. Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому сейчас украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу. Несмотря на попытки рф замаскировать «Шахеды» под «Герани», мы докажем их иранское происхождение, в том числе и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их», – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Дополнение

россия примерно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками Shahed-136 иранского производства, которые российские оккупанты маркируют как "Герань-2". 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Только за последнее время рф нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, отметили в МИД.

При этом за 36 суток украинские военные сбили 223 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Из-за поставок Ирана оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

МИД Украины официально указало, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником российских военных преступлений.

Иран несколько раз в этом месяце отрицал, что поставляет оружие россии.