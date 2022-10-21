В Лимане завершены стабилизационные мероприятия – глава ОВА

КИЕВ. 21 октября. УНН. В деоккупированном Лимане Донецкой области завершены стабилизационные мероприятия, сейчас там продолжается разминирование. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире украинского телеканала, передает УНН.

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"Что касается Лимана, там уже завершены стабилизационные мероприятия, возвращена деятельность органов власти, но эти районы разрушены, особенно частный сектор (фактически до основания), и не подлежат восстановлению. Поэтому сейчас уже более двух недель продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Сейчас восстановлена мобильная связь, осуществляется подвоз продуктов питания, питьевой воды, установлены банкоматы", – рассказал Кириленко.

Кроме того, в Лимане продолжается разминирование территории.

Детали

По словам главы ОВА, уже спланировано, в каких местах организуют компактное проживание, где будут пункты обогрева и где люди смогут поесть.

"Но в Лиманской громаде необходимо, чтобы (люди – ред.) эвакуировались, потому что нет мест, где они смогут проживать", – сказал Кириленко.

Он отметил, что вся свободная часть Донецкой области готовится к сверхсложной зиме, поэтому гражданские должны выехать из области.

Напомним

В деоккупированном Лимане Донецкой области завершена эксгумация на месте крупнейшего массового захоронения – обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ.