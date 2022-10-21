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Ночью оккупанты обстреляли семь громад Донецкой области: трое погибших

Ночью оккупанты обстреляли семь громад Донецкой области: трое погибших

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КИЕВ, 21 октября. УНН. Этой ночью российские оккупационные войска обстреляли по меньшей мере семь громад Донецкой области – погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

"В Бахмуте в результате удара по частному сектору 2 человека погибли, 1 ранен. Повреждены 7 домов. В Торецке повреждены дом и предприятие - без жертв. Шумно было также на станции Майорск в Светлодарской громаде. На Лисичанском направлении россияне активно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской громаде. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 1 ранен", - написал Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, ночью россияне обстреливали участки фронта от Селидовской до Лиманской громады. На Донецком направлении под обстрелами Селидовская, Марьинская и Авдеевская громады – без жертв, но есть разрушения.

В Селидовской громаде пострадал Украинск – россияне попали в район многоэтажек.

В Марьинской громаде зафиксированы обстрелы в Екатериновке, повреждены линии электропередач.

Сегодня утром подверглась артобстрелам Авдеевка – повреждены окраины АКХЗ и садовое общество.

На Горловском направлении страдают Бахмутская, Торецкая и Светлодарская громады.

Дополнение

20 октября российские оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области, еще один человек получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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