Анкара не теряет надежды на диалог: Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с путиным и Зеленским

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

О переговорах

Турция не теряет надежды на диалог между лидерами рф и Украины, заявил Эрдоган, добавив, что "обе стороны сегодня несут тяжелые потери", пишет издание.

Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом рф владимиром путиным "у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в отношении диалога с Украиной", отмечает издание.

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"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с путиным и Зеленским), поймем как далеко сможем продвинутся. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решение этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - сказал Эрдоган.

О газовом хабе

Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, президент Эрдоган отметил, что "Европа не может сегодня при желании покрывать спрос за счет газа из рф".

"Каковы их ожидания: смогут ли покрывать спрос в случае превращения Турции в хаб? Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги", - отметил Эрдоган.