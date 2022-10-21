Новости: Война
21 октября 2022, 12:29 • Анна Мурашко • 5445
Утренний обстрел Запорожья: пострадали пять человек
КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня утром в результате вражеского обстрела Запорожья пострадали пять человек. Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН.
Цитата
"К сожалению, есть пятеро пострадавших. Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Один человек находится на амбулаторном лечении", – написал Куртев.
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 – разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. Также враг попал в школу в одном из районов города.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram