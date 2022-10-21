Утренний обстрел Запорожья: пострадали пять человек

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня утром в результате вражеского обстрела Запорожья пострадали пять человек. Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН.

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"К сожалению, есть пятеро пострадавших. Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Один человек находится на амбулаторном лечении", – написал Куртев.

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Сегодня утром российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 – разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. Также враг попал в школу в одном из районов города.