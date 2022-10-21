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МИД Ирана призвало своих граждан покинуть Украину

МИД Ирана призвало своих граждан покинуть Украину

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министерство иностранных дел Ирана призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт иранского МИД.

Цитата

"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в эту страну. Также всем гражданам Ирана, которые проживают в Украине, рекомендуем покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность", – говорится в сообщении.

Напомним

Иран поставляет россии дроны-камикадзе для атаки украинских городов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном.

В то же время Иран опровергает помощь россии в войне против Украины.

СБУ открыла уголовное производство по поставкам в россию иранских дронов и ракет.

Источник: УНН
Теги: Иран
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