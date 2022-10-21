"После твитов, выгодных путину": в США рассматривают возможность проверки Маска с точки зрения нацбезопасности - Bloomberg

КИЕВ. 21 октября. УНН. В администрации президента США Джо Байдена начали обсуждать, следует ли проверить бизнес самого богатого человека на планете Илона Маска с точки зрения национальной безопасности, со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, пишет УНН.

Цитата

"Представители администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверкам в отношении национальной безопасности, включая соглашение с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX, по словам людей, знакомых с этим вопросом", - пишет издание.

Детали

"Официальным лицам США стало не по себе из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой связи Starlink Украине - он сказал, что это стоило ему 80 миллионов долларов - и то, что они воспринимают как его все более дружественную позицию к россии после серии твитов, в которых описаны мирные предложения, выгодные президенту владимиру путину. Они также обеспокоены его планами купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов", - отмечает издание.

По словам источников, "обсуждение все еще находится на ранней стадии". "Чиновники в правительстве США и разведывательном сообществе взвешивают, какие инструменты доступны, если таковые имеются, которые бы позволили федеральному правительству проверять предприятия Маска", - пишет издание.

По их словам, одна из возможностей заключается в том, чтобы через закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, проверять сделки и операции Маска на предмет рисков для национальной безопасности.

Как отмечается, акции Twitter на фоне таких сообщений упали на 16% на предрыночных торгах в Нью-Йорке.

Контекст

Маск, самый богатый человек в мире, через Twitter объявлял предложения прекратить войну россии и угрожал сократить финансовую поддержку Starlink в Украине. Его твиты и публичные комментарии разочаровали чиновников в США и Европе и вызвали похвалу со стороны конкурентов Америки, отмечает издание.

Позже Маск отказался от своей угрозы прекратить развертывание Starlink и заявил, что продолжит оплату сервиса.