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Новости: Экономика
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В Харьковской области запустили новую газовую скважину

В Харьковской области запустили новую газовую скважину

фото иллюстративное

КИЕВ, 21 октября. УНН. АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тыс. кубометров газа в Харьковской области. Об этом сообщает Нафтогаз, пишет УНН.

Цитата

«Укргаздобыча запустила скважину в Харьковской области с дебитом более 140 тыс. куб. м газа в сутки. Достичь такой производительности удалось благодаря проведению 3-х стадий гидроразрыва пласта, что позволило сполна раскрыть потенциал газоносных горизонтов», - говорится в сообщении.

Детали

«Эта технологически сложная операция впервые проводилась силами нашего собственного подразделения – УГВ-Сервис. В то время, когда большинство международных сервисных компаний не смогли продолжить свою работу в Украине из-за войны, наши коллеги развивают свои навыки и компетенции», - отметил директор дивизиона «Разведка и добыча» Группы Нафтогаз Олег Толмачев.

Новая скважина также дала ценную геологическую информацию и дополнительные данные для построения 3D-модели месторождения.

Дополнение

Во Львовской области заработала новая скважина, она обеспечивает добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, добыча, Харьков и Харьковская область
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