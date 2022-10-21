"Готовы к любому развитию событий": Данилов о возможном подрыве Каховской ГЭС

КИЕВ. 21 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона рассказал, что Украина имеет план действий, если российские оккупанты все-таки взорвут дамбу Каховской ГЭС, передает УНН

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"Мы понимаем что будет происходить в тех или иных процессах. Более того, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которая в ближайшее время будет созвана Президентом. Этот вопрос готовился уже определенный период времени, и мы готовы к любому развитию событий", – сообщил Данилов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все мировые лидеры должны дать понять россии, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения.