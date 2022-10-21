Во Львовской области ввели запрет на наружное освещение и подсветку рекламы

КИЕВ, 21 октября. УНН. С сегодняшнего дня, 21 октября, во Львовской области вводится запрет на использование всех видов наружного освещения на время комендантского часа и освещения наружной рекламы. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

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«Вчера, 20 октября, состоялось заседание Совета обороны Львовской области, во время которого рассмотрели вопросы энергетической безопасности», - написал он в Facebook.



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На территории региона, с его слов, запрещается использование:

• всех видов наружного освещения, кроме освещения улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры - на время действия комендантского часа;

• освещения наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений, специальных конструкций, после завершения рабочего времени субъектов хозяйствования - независимо от организационно-правовой формы.

По его словам, указанные ограничения вводят с 18:00 21 октября. За соблюдением требований будет следить полиция области.

Дополнение

21 октября из-за роста уровня потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях могут проводить веерные отключения.