Как FAVBET поддерживает украинский футбол во время войны

КИЕВ. 21 октября. УНН. Разрушенные стадионы, оккупированные домашние арены, отъезд легионеров, выступления на пустых стадионах под звуки сирен – реальность современного украинского футбола, который преодолевает препятствия, адаптируется, но и не думает сдаваться. Первые месяцы были сверхсложными, но сегодня тотальная неопределенность сменилась уверенностью, что футбол, как и вся Украина, выстоит. В этом уверены и в FAVBET – ведущей Entertainment Tech компании Украины, которая даже в условиях войны продолжает поддерживать украинские команды, передает УНН.

С футболом, чтобы не происходило

У многих футбольных фанатов FAVBET ассоциируется с FAVBET Лигой – Украинской Премьер-лигой образца 2019-2021 годов, а также формой киевского «Динамо», которую фавбетовское лого украшает уже четвертый год подряд. На самом же деле, последние четыре года компания в разные периоды шла бок о бок чуть ли не с большинством клубов высшего дивизиона, а также многими командами Первой лиги:

С 2018 года FAVBET был спонсором 16 украинских клубов

«В 2022 году часть планов FAVBET по спонсорству пришлось корректировать – в феврале и марте нашей первоочередной задачей стали безопасность сотрудников, их финансовая поддержка, а также помощь армии. Когда ситуация немного стабилизировалась, начали возвращаться к привычной работе, в том числе и по партнерствам, потому что понимали – чем дольше стагнируем, тем сложнее будет восстановление», – рассказывает Денис Акимов, Head of Sport Marketing FAVBET.

По словам Дениса, компания уже имела действующие контракты с «Рухом» и «Динамо», поэтому сотрудничество возобновили, как только стороны уладили все организационные вопросы, а Федерация заявила о возвращении турниров.

Также было возобновлено на сезон 2022/2023 партнерство с ужгородским «Минаем», ковалевским «Колосом» и киевской «Оболонью», с которыми FAVBET идет бок о бок уже более трех лет. Первые два клуба в этом сезоне продолжат выступления Премьер-лиги, тогда как «Оболонь» ожидает борьба за путевку в высший дивизион в чемпионате Первой лиги.

Этот год также отметился возобновлением сотрудничества с ФК «Кривбасс», который FAVBET поддерживал в 2020-21 годах. По итогам мощного сезона 2021/22 в Первой лиге криворожская команда смогла уверенно вернуться в элиту украинского футбола.

Начало сезона в компании отметили еще одним важным подписанием – новым партнером компании стал харьковский «Металлист». По словам генерального директора футбольного клуба Валерия Григи, сотрудничество с FAVBET будет касаться не только выступлений ФК в Премьер-лиге, но поможет обеспечить функционирование молодежной академии команды, которая сейчас переехала в Черновцы.

Партнерство вместо спонсорства

«Рассматривать спонсорство как чисто коммерческую или рекламную историю нам всегда казалось неправильным. Бизнес, как и спорт, должен создавать дополнительную ценность для общества, в котором развивается и функционирует, поэтому все наши спонсорские контракты мы рассматриваем как партнерство – сотрудничество двух сторон, объединенных общими интересами и ценностями как на футбольном поле, так и за его пределами», – рассказывают в FAVBET.

Так, например, 28 апреля FAVBET поддержал «Динамо» во время благотворительного матча в Загребе в рамках турне команды «Матч за мир! Остановим войну!». На стадионе «Максимир» киевская команда встретилась с действующим чемпионом Хорватии и организовала бесплатный вход для всех украинских болельщиков, а FAVBET обустроил для них патриотическую фан-зону.

Подобные инициативы в компании поддерживались и в предыдущие годы. Так, например, в сезоне 2019/2020 FAVBET проводил акцию «Давай, забивай», увеличивая сумму доната в БФ «Таблеточки» за каждый мяч, забитый в FAVBET Лиге. Собранные средства передавали в два этапа – в середине сезона и во время закрытия.

«Конечно, сейчас большинство нашей работы сосредоточено на главном – приближении победы. Это и собственная киберармия на базе IT-отдела, и работа FAVBET Foundation, закупающего и доставляющего нашим защитникам автомобили и современное техническое оборудование, а также промо на наших платформах, с помощью которых мы еще лучше можем обеспечивать армию. Впрочем, наша поддержка украинского футбола остается на высоком уровне, потому что он – тоже проявление силы и несокрушимости», – говорит Денис Якимов.