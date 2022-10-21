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Как FAVBET поддерживает украинский футбол во время войны

Как FAVBET поддерживает украинский футбол во время войны

КИЕВ. 21 октября. УНН. Разрушенные стадионы, оккупированные домашние арены, отъезд легионеров, выступления на пустых стадионах под звуки сирен – реальность современного украинского футбола, который преодолевает препятствия, адаптируется, но и не думает сдаваться. Первые месяцы были сверхсложными, но сегодня тотальная неопределенность сменилась уверенностью, что футбол, как и вся Украина, выстоит. В этом уверены и в FAVBET – ведущей Entertainment Tech компании Украины, которая даже в условиях войны продолжает поддерживать украинские команды, передает УНН.

С футболом, чтобы не происходило

У многих футбольных фанатов FAVBET ассоциируется с FAVBET Лигой – Украинской Премьер-лигой образца 2019-2021 годов, а также формой киевского «Динамо», которую фавбетовское лого украшает уже четвертый год подряд. На самом же деле, последние четыре года компания в разные периоды шла бок о бок чуть ли не с большинством клубов высшего дивизиона, а также многими командами Первой лиги:

С 2018 года FAVBET был спонсором 16 украинских клубов

«В 2022 году часть планов FAVBET по спонсорству пришлось корректировать – в феврале и марте нашей первоочередной задачей стали безопасность сотрудников, их финансовая поддержка, а также помощь армии. Когда ситуация немного стабилизировалась, начали возвращаться к привычной работе, в том числе и по партнерствам, потому что понимали – чем дольше стагнируем, тем сложнее будет восстановление», – рассказывает Денис Акимов, Head of Sport Marketing FAVBET.

По словам Дениса, компания уже имела действующие контракты с «Рухом» и «Динамо», поэтому сотрудничество возобновили, как только стороны уладили все организационные вопросы, а Федерация заявила о возвращении турниров.

Также было возобновлено на сезон 2022/2023 партнерство с ужгородским «Минаем», ковалевским «Колосом» и киевской «Оболонью», с которыми FAVBET идет бок о бок уже более трех лет. Первые два клуба в этом сезоне продолжат выступления Премьер-лиги, тогда как «Оболонь» ожидает борьба за путевку в высший дивизион в чемпионате Первой лиги.

Этот год также отметился возобновлением сотрудничества с ФК «Кривбасс», который FAVBET поддерживал в 2020-21 годах. По итогам мощного сезона 2021/22 в Первой лиге криворожская команда смогла уверенно вернуться в элиту украинского футбола.

Начало сезона в компании отметили еще одним важным подписанием – новым партнером компании стал харьковский «Металлист». По словам генерального директора футбольного клуба Валерия Григи, сотрудничество с FAVBET будет касаться не только выступлений ФК в Премьер-лиге, но поможет обеспечить функционирование молодежной академии команды, которая сейчас переехала в Черновцы.

Партнерство вместо спонсорства

«Рассматривать спонсорство как чисто коммерческую или рекламную историю нам всегда казалось неправильным. Бизнес, как и спорт, должен создавать дополнительную ценность для общества, в котором развивается и функционирует, поэтому все наши спонсорские контракты мы рассматриваем как партнерство – сотрудничество двух сторон, объединенных общими интересами и ценностями как на футбольном поле, так и за его пределами», – рассказывают в FAVBET.

Так, например, 28 апреля FAVBET поддержал «Динамо» во время благотворительного матча в Загребе в рамках турне команды «Матч за мир! Остановим войну!». На стадионе «Максимир» киевская команда встретилась с действующим чемпионом Хорватии и организовала бесплатный вход для всех украинских болельщиков, а FAVBET обустроил для них патриотическую фан-зону.

Подобные инициативы в компании поддерживались и в предыдущие годы. Так, например, в сезоне 2019/2020 FAVBET проводил акцию «Давай, забивай», увеличивая сумму доната в БФ «Таблеточки» за каждый мяч, забитый в FAVBET Лиге. Собранные средства передавали в два этапа – в середине сезона и во время закрытия.

«Конечно, сейчас большинство нашей работы сосредоточено на главном – приближении победы. Это и собственная киберармия на базе IT-отдела, и работа FAVBET Foundation, закупающего и доставляющего нашим защитникам автомобили и современное техническое оборудование, а также промо на наших платформах, с помощью которых мы еще лучше можем обеспечивать армию. Впрочем, наша поддержка украинского футбола остается на высоком уровне, потому что он – тоже проявление силы и несокрушимости», – говорит Денис Якимов.

Источник: УНН
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