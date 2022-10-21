Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к немецкому Бундестагу с призывом признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД.

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“Голодомор до сих пор не признан немецким Бундестагом как геноцид украинского народа. Я убежден, что преграды всегда были политическими. Предыдущий состав Бундестага не имел политической воли для этого шага. Помешала и старая-добрая политика “не провоцировать россию”, – сказал Кулеба.

Министр напомнил, что автор термина "геноцид", юрист Рафаэль Лемкин, определял Голодомор как "классический пример советского геноцида".

“В этом ноябре мы будем отмечать 90-ю годовщину сталинского геноцида украинского народа, Голодомора. Я рассчитываю на то, что мы увидим справедливое историческое решение немецкого Бундестага уже этой осенью. Такой шаг почтит память жертв, но также станет восстановлением международного права и справедливости. К счастью, политика “не провоцировать россию” уже в прошлом. Поэтому сейчас подходящий момент, чтобы сделать этот шаг”, – отметил Кулеба.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора.